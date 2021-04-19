12 клубов Европы предложили создать новую Суперлигу. FIFA против

Двенадцать крупнейших футбольных клубов Европы выступили за создание новой Суперлиги — соревнования, которое станет альтернативой еврокубкам под эгидой УЕФА.

В список клубов-основателей вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», испанские «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» и итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совсем не понравилась эта идея. Против выступили и другие авторитетные спортивные организации, такие как Королевская федерация футбола Испании (RFEF), Итальянская федерация футбола (FIGC) и Футбольная ассоциация Англии (The FA), Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и Немецкий футбольный союз (DFB). Также не одобрила инициативу 12 клубов FIFA.

«FIFA не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур», — сказали в организации.

В Норвегии и Германии продвигают идею бойкота чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году. Поводом послужили сообщения о массовой гибели мигрантов, строящих катарские стадионы. Однако за бойкот придется отдать миллионы. О развитии футбольного скандала — в материале «360».