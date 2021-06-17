Гусев высказался о победе российской сборной над финнами

Тренер Ролан Гусев прокомментировал победу сборной России над Финляндией на Евро-2020. Об этом сообщил RT.

«Да, преимущество в счете минимальное, но финны — непростой соперник. Неслучайно они в первом туре обыграли Данию, хотя и нанесли при этом всего один удар в створ ворот», — рассказал Гусев.

Он отметил, что игроки Станислава Черчесова получили три очка, «их желание добиться успеха было заметно невооруженным глазом, ребята просто решили стоящую перед ними задачу».

Также Гусев прокомментировал перестановки в команде перед матчем, в результате которых Андрей Семенов и Антон Шунин выбыли из основного состава. Он назвал такой шаг правильным и прогнозируемым.

«То, что Черчесов готов на подобные ходы, — хороший знак. Это говорит о том, что его команда — живой организм, а сам он — мобильный специалист», — подчеркнул эксперт.

Гусев добавил, что Черчесов «все прекрасно чувствует и понимает», несмотря на то, что некоторые считают его диктатором.

Матч Россия — Финляндия прошел 16 июня в Санкт-Петербурге. Российская команда одержала победу со счетом 1:0.