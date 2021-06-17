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    17 июня 2021, 14:50

    Гусев высказался о победе российской сборной над финнами

    Дарья Морозова

    Тренер Ролан Гусев прокомментировал победу сборной России над Финляндией на Евро-2020. Об этом сообщил RT.

    Гусев высказался о победе российской сборной над финнами

    «Да, преимущество в счете минимальное, но финны — непростой соперник. Неслучайно они в первом туре обыграли Данию, хотя и нанесли при этом всего один удар в створ ворот», — рассказал Гусев.

    Он отметил, что игроки Станислава Черчесова получили три очка, «их желание добиться успеха было заметно невооруженным глазом, ребята просто решили стоящую перед ними задачу».

    Также Гусев прокомментировал перестановки в команде перед матчем, в результате которых Андрей Семенов и Антон Шунин выбыли из основного состава. Он назвал такой шаг правильным и прогнозируемым.

    «То, что Черчесов готов на подобные ходы, — хороший знак. Это говорит о том, что его команда — живой организм, а сам он — мобильный специалист», — подчеркнул эксперт.

    Гусев добавил, что Черчесов «все прекрасно чувствует и понимает», несмотря на то, что некоторые считают его диктатором.

    Матч Россия — Финляндия прошел 16 июня в Санкт-Петербурге. Российская команда одержала победу со счетом 1:0.