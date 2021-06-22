Сборная России заработала €10 млн на Евро-2020

Сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы по футболу. Несмотря на это, по итогам матчей Российский футбольный союз получит 10,75 миллиона евро.

Все участники Евро гарантированно получают по 9,25 миллиона евро. Победа на групповом этапе приносит спортсменам по 1,5 миллиона евро, а ничья — 750 тысяч. Российские игроки дважды проиграли в группе и один раз победили, напомнил РБК. В итоге сборной удалось заработать 10,75 миллиона евро.

Если бы футболисты смогли выйти в 1/8 финала, то сумма увеличилась бы на два миллиона евро. В случае попадания в ¼ платят 3,25 миллиона, а при выходе в ½ — пять миллионов. В финале футболисты получают еще семь миллионов, а за победу полагается 10 миллионов евро.

Российская сборная 21 июня играла против соперников из Дании. Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу датчан. По итогам матча подопечные Станислава Черчесова лишились возможности выйти в плей-офф. Команда получила три очка и заняла четвертую строчку в группе B. Лидером в группе стала Бельгия, а оставшиеся два места достались Дании и Финляндии.