Роналду подешевел на 10 миллионов евро

Трансферная стоимость нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду снизилась на 10 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.

Текущая стоимость 36-летнего футболиста оценивается в 35 миллионов евро. Еще в июне нынешнего года стоимость Роналду составляла 45 миллионов евро.

Самая высокая цена на Роналду была в 2015 и 2018 годах, когда он оценивался в 120 миллионов евро.

В профессиональной карьере португалец выступал в «Спортинге», «Реале», «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». Он первый футболист в истории, которому удалось выиграть чемпионаты Англии, Испании и Италии.

Также на счету Роналду пять «Золотых мячей». Эту награду лучшему футболисту года вручает журнал France Football.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду в составе «МЮ» провел 13 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее португалец забил свой 800-й мяч в карьере.