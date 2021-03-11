Названа стоимость одного удара звезд UFC

Один удар звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приносит спортсменам сотни тысяч долларов. Деньги бойцы получают даже в том случае, когда проигрывают поединок.

Исследование на эту тему опубликовал сайт Bonus. Его авторы проанализировали наиболее громкие бои под эгидой UFC.

Первое место досталось американской спортсменке Ронде Раузи. В главном поединке UFC 207 она сразилась с бразильянкой Амандой Нунес и проиграла. Тем не менее американка заработала около 3,06 миллиона долларов. Каждый удар бывшей чемпионки оценили почти в 460 тысяч долларов. Поражение она потерпела за 48 секунд, закончив встречу в нокауте.

Бразилец Жозе Алду занял вторую строку списка: в поединке с Конором Макгрегором его удары стоили почти 430 тысяч долларов. Макгрегор, который выиграл бой, получил меньше — по 107 тысяч долларов за удар.

Упомянутые в исследовании спортсмены — Раузи, Алду и Макгрегор — завоевывали титул чемпиона промоушена. Ирландец стал обладателем пояса в двух весовых категориях.

В недавнем поединке против Алджамейна Стерлинга россиянин Петр Ян не сумел защитить чемпионский пояс. Боец США предлагал отменить результаты боя.