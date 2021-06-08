Экс-гендиректор «Спартака» Газизов намерен судиться с клубом

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на клуб. Он хочет взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

За основу требований к «красно-белым» Газизов взял дополнительное соглашение к трудовому договору, напомнило РИА «Новости». Документ предусматривал выплату выходного пособия в размере почти 400 миллионов рублей.

Первый платеж, указывал экс-гендиректор «Спартака», он получил. Сумма составила около 100 миллионов.

Слушание должно состояться 11 июня. Клуб обратился к судье Октябрьского районного суда Уфы с просьбой приостановить производство по гражданскому делу, поскольку в Москве идет другое разбирательство.

«Пока идет разбирательство в арбитраже Москвы, не может рассматриваться дело в суде Уфы. Иск, принятый первым, должен быть рассмотрен первым», — пояснила представляющая интересы «Спартака» член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова.

Ранее Шамиль Газизов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что претензий у «Спартаку» у него нет.