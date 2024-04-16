Russia360 16 апреля 2024, 10:11 Сведения в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Сведения в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 94 федерального медико-биологического агентства», в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» для включения в РНП*.

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Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку молочных продуктов питания для нужд учреждения в 2024 году.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЗАВОД МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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