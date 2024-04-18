Russia360 18 апреля 2024, 10:09 Сведения в отношении ООО «УРАЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Сведения в отношении ООО «УРАЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ городского округа Воскресенск Московской области «РИТУАЛ», в отношении ООО «УРАЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» для включения в РНП*.

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Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на поставку профилированного листа для нужд МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «УРАЛОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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