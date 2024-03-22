Russia360 22 марта 2024, 09:52 Сведения в отношении ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщик

Читать 360tv в

Сведения в отношении ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГУ по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, в отношении ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» для включения в РНП*.

Реклама

Согласно представленным сведениям Управление заключило с Обществом контракт на поставку расходных материалов для офисной техники.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Управление расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

Авторы: