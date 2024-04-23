23 апреля 2024, 08:58
Сведения в отношении ООО «ТРИЕР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Сведения в отношении ООО «ТРИЕР» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской Области» в отношении ООО «ТРИЕР» для включения в РНП*.
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Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку изделий медицинского назначения.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ТРИЕР» подлежат включению в РНП.
Справочно: РНП - реестр недобросовестных поставщиков.
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