Russia360 25 марта 2024, 08:39 Сведения в отношении ООО «ММА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Сведения в отношении ООО «ММА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», в отношении ООО «ММА» для включения в РНП*.

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Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок Общество не представило Учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на оказание автотранспортных услуг в 2024 году легковым транспортом.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ММА» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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