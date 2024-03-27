27 марта 2024, 08:51
Сведения в отношении ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Сведения в отношении ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные Администрацией городского округа Пущино, в отношении ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» для включения в РНП*.
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Согласно представленным сведениям Администрация заключила с Обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» подлежат включению в РНП.
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