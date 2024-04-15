15 апреля 2024, 09:16
Сведения в отношении ООО «ЭКОСИСТЕМА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Сведения в отношении ООО «ЭКОСИСТЕМА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации», в отношении ООО «ЭКОСИСТЕМА» для включения в РНП*.
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Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на оказание услуг по разработке и сопровождению документов для получения лицензии на сбор, транспортирование, утилизацию и обработку отходов IV класса опасности до 10 видов.
В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.
На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭКОСИСТЕМА» подлежат включению в РНП.
Справочно:
РНП - реестр недобросовестных поставщиков.
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