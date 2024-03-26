Russia360 26 марта 2024, 09:37 Сведения в отношении ООО «ЭКОФАБРИКА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Сведения в отношении ООО «ЭКОФАБРИКА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», в отношении ООО «ЭКОФАБРИКА» для включения в РНП*.

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Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на поставку спецодежды для работников столовых.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ЭКОФАБРИКА» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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