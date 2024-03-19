Russia360 19 марта 2024, 09:08 Сведения в отношении ООО «АКРОПОЛЬ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Сведения в отношении ООО «АКРОПОЛЬ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФКУ здравоохранения «Санаторий «Зеленая роща» Министерства внутренних дел Российской Федерации», в отношении ООО «АКРОПОЛЬ» для включения в РНП*.

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Согласно представленным сведениям Учреждение заключило с Обществом контракт на услуги по ремонту и техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, системы оповещения и системы охранно-тревожной сигнализации.

В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «АКРОПОЛЬ» подлежат включению в РНП.

Справочно:

РНП - реестр недобросовестных поставщиков.

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