Russia360 05 апреля 2024, 08:20 Суд признал законным постановление Управления о привлечении СНТ «Парус» к административной ответственности﻿

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Суд признал законным постановление Управления о привлечении СНТ «Парус» к административной ответственности﻿

СНТ «Парус» надлежит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей

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Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила жалоба гражданина на нарушение СНТ «Парус» Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Рассмотрев указанную жалобу, Управление возбудило дело об административном правонарушении по признакам нарушения Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Управление вынесло постановление о привлечении СНТ «Парус» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей за административное правонарушение.

Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал СНТ «Парус» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-255469/23).

Справочно:

Согласно пункту 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

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