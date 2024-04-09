Russia360 09 апреля 2024, 08:57 Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Строй Век» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Строй Век» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Строй Век» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от МБУ Ленинского г.о. Московской области «ДорСервис» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Строй Век» в РНП по факту одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал МБУ Ленинского г.о. Московской области «ДорСервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-309035/23).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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