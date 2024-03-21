Russia360 21 марта 2024, 09:39 Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «ОКО» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

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Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «ОКО» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «ОКО» в РНП*

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Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (Заказчик) о внесении сведений в отношении

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества соответствующими закону, сведения в отношении Общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-182433/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*РНП – реестр недобросовестных поставщиков.

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