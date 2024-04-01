Russia360 01 апреля 2024, 08:20 Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ФКУ ЦБИТ МЧС России нарушившим Закон о контрактной системе﻿

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Суд поддержал решение и предписание Управления о признании ФКУ ЦБИТ МЧС России нарушившим Закон о контрактной системе﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ФКУ ЦБИТ МЧС России Закона о контрактной системе

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Ранее в Московское областное УФАС России поступила жалоба ООО «Регион Групп» на действия (бездействие) ФКУ ЦБИТ МЧС России (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения АО «Сбербанк – АСТ» (Оператор электронной площадки) электронного аукциона на обувь рабочую.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Регион Групп» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ФКУ ЦБИТ МЧС России в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-269475/2023).

Справочно:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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