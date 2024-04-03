Russia360 03 апреля 2024, 08:12 Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках﻿

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Суд поддержал решение и предписание Управления о признании АО «Мособлгаз» нарушившим Закон о закупках﻿

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Мособлгаз» Закона о закупках

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Ранее в Управление поступила жалоба ООО «КиберТерра» на действия АО «Мособлгаз» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «РТС-Тендер (Оператор электронной площадки) открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по техническому (покопийному) обслуживанию оргтехники для нужд Заказчика.

По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «КиберТерра» обоснованной и выдало Заказчику и Оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Мособлгаз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело А40-216700/23).

Справочно:

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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