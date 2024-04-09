Russia360 09 апреля 2024, 08:58 Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Восвет» Закона о защите конкуренции﻿

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Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «Восвет» Закона о защите конкуренции﻿

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России, вынесенные в отношении ООО «Восвет» за нарушение Закона о защите конкуренции

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Ранее в Управление поступило обращение ООО «Ветпомощь» о признаках нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «Восвет».

В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции, выразившегося в имитации элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента.

По итогам рассмотрения дела Московским областным УФАС России вынесено решение о нарушении ООО «Восвет» Закона о защите конкуренции и выдано обязательное для исполнения предписание.

Общество не согласилось с решением и предписанием и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Восвет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-308799/23).

Справочно:

Согласно пункту 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар.

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