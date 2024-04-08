Russia360 08 апреля 2024, 08:36 Суд поддержал постановление Управления о нарушении ООО «Велформ» Закона о рекламе﻿

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Суд поддержал постановление Управления о нарушении ООО «Велформ» Закона о рекламе﻿

ООО «Велформ» надлежит выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей

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Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

По итогам рассмотрения дела об административном нарушении Управление вынесло постановление о привлечении ООО «Велформ» к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Велформ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А41-27290/23).

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