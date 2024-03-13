Russia360 13 марта 2024, 09:06 Суд поддержал постановление Управления о нарушении ООО «Т2 Мобайл» Закона о рекламе﻿

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Суд поддержал постановление Управления о нарушении ООО «Т2 Мобайл» Закона о рекламе﻿

ООО «Т2 Мобайл» надлежит выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей

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Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужило обращение гражданина о получении СМС-сообщения рекламного характера без предварительного согласия на получение рекламы.

На основании обращения в отношении ООО «Т2 Мобайл» было возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого проведено административное расследование.

По итогам рассмотрения дела об административном правонарушении Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ООО «Т2 Мобайл» к административной ответственности в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей.

Общество не согласилось с постановлением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Т2 Мобайл» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А40-110335/2023).

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