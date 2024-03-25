Russia360 25 марта 2024, 08:40 Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России﻿

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Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России﻿

22 марта состоялось первое очное заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России в 2024 году

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Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

На заседании был рассмотрен вопрос по теме «Открытые данные». Данный вопрос на регулярной основе включается в повестку заседаний Общественного совета при Московском областном УФАС России.

Кроме того, члены Общественного совета обсудили рекомендации Общественной палаты Российской Федерации по улучшению качества работы общественных советов и определили варианты улучшения работы Общественного совета в 2024 году.

В завершении мероприятия участники Общественного совета рассмотрели актуальные вопросы о порядке одностороннего расторжения государственных и муниципальных контрактов и вступления в силу решения об одностороннем отказе от их исполнения.

Позицию Управления по вопросам повестки заседания представил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович.

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