Russia360 17 апреля 2024, 09:58 Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Ступино﻿

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Московское областное УФАС России выявило нарушение при проведении закупки в городском округе Ступино﻿

Управление рассмотрело жалобу ООО «Звук и Свет» на действия Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области, Ступинского центра закупок при проведении открытого конкурса на техническое переоснащение (механика сцены) в рамках капитального ремонта здания МБУК «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области

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Согласно доводу жалобы Организатором торгов неправомерно установлены требования к участникам закупки в извещении о проведении открытого конкурса и нарушены права и законные интересы Заявителя.

Управление пришло к выводу о неправомерности действий комиссии по осуществлению закупок Заказчика и выдало Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» городского округа Ступино Московской области, Ступинскому центру закупок обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

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