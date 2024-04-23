Russia360 23 апреля 2024, 08:57 Московское областное УФАС России усилит контроль за порядком установки и эксплуатации рекламных конструкций﻿

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Московское областное УФАС России усилит контроль за порядком установки и эксплуатации рекламных конструкций﻿

При выявлении нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования

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Закон о рекламе наделяет органы местного самоуправления полномочиями по регулированию установки и эксплуатации рекламных конструкций. В рамках этих полномочий администрации населенных пунктов могут выдавать владельцам незаконных рекламных конструкций предписания о демонтаже и контролировать их исполнение.

Владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов.

В рамках исполнения поручения территориальные органы должны усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы. Также ФАС России проведет совместные совещания с органами исполнительной власти и участниками рынка.

В первую очередь в уполномоченные органы будут направлены запросы о наличии утвержденных схем размещения наружной рекламы, а также мероприятий, которые органы власти предпринимают для выявления незаконно установленных рекламных конструкций.

В случае отсутствия такой схемы уполномоченному органу будет выдано предупреждение.*

*Статья 39.1 Закона защите конкуренции.

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