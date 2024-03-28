Russia360 28 марта 2024, 09:50 Московское областное УФАС России привлекло Администрацию г.о. Пушкинский Московской области к административной

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Московское областное УФАС России привлекло Администрацию г.о. Пушкинский Московской области к административной ответственности﻿

Управление признало Администрацию г.о. Пушкинский Московской области виновной в совершении административного правонарушения по части 2.6 статьи 19.5 КоАП

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Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на рынке управления многоквартирными домами на территории Пушкинского городского округа Московской области.

Устранить допущенные нарушения Администрация должна была в течение трех месяцев с даты получения предписания.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок на Администрацию наложен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Справочно:

Согласно части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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