Russia360 08 апреля 2024, 08:36 Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Метрикс» за участие в картельном сговоре﻿

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Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «Метрикс» за участие в картельном сговоре﻿

Московским областным УФАС России в отношении ООО «Метрикс» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму более 9,5 млн руб.

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Ранее Московским областным УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации» в части заключения картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных процедурах, проведенных ГУ Смоленской области по регулированию контрактной системы, ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Смоленск), ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр», предметами которых являлись поставка лекарственных препаратов для медицинского применения и для обеспечения на территории Смоленской области граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи*, а также закупка медикаментов для обеспечения отдельных групп населения Смоленской области**.

Управление признало ООО «Метрикс» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения Общества к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Справочно:

*В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

**В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 15.02.2005 № 36 «Об обеспечении отдельных групп населения Смоленской области лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой».

***В соответствии с ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей.

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