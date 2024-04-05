Russia360 05 апреля 2024, 08:20 Московским областным УФАС России выявлен сговор на торгах в сфере поставки специального транспорта﻿

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Московским областным УФАС России выявлен сговор на торгах в сфере поставки специального транспорта﻿

ООО «Виктория» и ООО «Профавто» заключили между собой картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, проведенных ГБУ РО «Центральная районная больница» в Красносулинском районе, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», Министерством образования Тверской области, ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО»

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Московским областным УФАС России в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на поставку спецтехники (для подвоза обучающихся, для скорой помощи), проводимых для нужд ГБУ РО «Центральная районная больница» в Красносулинском районе, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», Министерства образования Тверской области, ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО».

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 214 млн рублей.

В связи с заключением указанными компаниями контрактов на сумму более 50 млн руб. материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Справочно:

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не более 0,04 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб.

Согласно статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере - наказываются в том числе, лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 1 года либо без такового.

В примечании к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации указано, что доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 50 млн руб., а крупным ущербом - ущерб, сумма которого превышает 10 млн руб.

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