Russia360 22 марта 2024, 09:52 ФАС: в регионах в 2023 году реализовано более 600 мер по поддержке предпринимателей﻿

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ФАС: в регионах в 2023 году реализовано более 600 мер по поддержке предпринимателей﻿

Они направлены на поддержку бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности местных организаций, их финансовой устойчивости, а также на создание комфортных условий для предпринимательской деятельности

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Всего в 2023 году регионы приняли 664 меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 гг.

Служба установила, что наиболее распространены финансовые меры поддержки МСП. В 47 регионах применяется субсидирование, в 34 субъектах РФ снижена налоговая нагрузка на бизнес, а в 29 регионах предоставляются различные льготы для ведения бизнеса.

В Московской области предоставлены субсидии: на возмещение затрат при ведении бизнеса по франшизе на приобретение оборудования, а также уплату арендных платежей; возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования; возмещение затрат по уплате комиссий и услуг по продвижению собственной продукции на торговых онлайн-площадках; субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат предпринимателям, осуществляющим деятельность в социальной сфере. Это обеспечивает благоприятные условия для старта бизнеса.

ФАС России поддерживает региональные инициативы по стимулированию предпринимательской активности и уменьшению административных требований в части разрешительных процедур и согласований. Развитый сектор МСП способствует формированию прозрачной конкурентной среды на товарных рынках и росту экономики.

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