Russia360 13 марта 2024, 09:07 ФАС подготовила электронный каталог практик по содействию развитию конкуренции в регионах﻿

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ФАС подготовила электронный каталог практик по содействию развитию конкуренции в регионах﻿

Сейчас на разработанном службой сайте Законкуренцию.рф уже размещены лучшие региональные меры поддержки за 2021 и 2022 годы

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