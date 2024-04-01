Russia360 01 апреля 2024, 08:19 ФАС: органы местного самоуправления должны контролировать демонтаж незаконных рекламных конструкций﻿

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ФАС: органы местного самоуправления должны контролировать демонтаж незаконных рекламных конструкций﻿

Неисполнение этой обязанности органом местного самоуправления может подпадать под признаки нарушения Закона о защите конкуренции

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Владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов.

Закон о рекламе* не допускает установку и эксплуатацию рекламной конструкции без соответствующего разрешения. Такая конструкция подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления. Если владелец незаконной рекламной конструкции не выполняет предписание, местная администрация должна демонтировать такую конструкцию самостоятельно.** При этом орган местного самоуправления имеет право обратиться за возмещением денежных средств, затраченных на проведение работ.

ФАС России напоминает, что неисполнение этой обязанности органом местного самоуправления может подпадать под признаки нарушения Закона о защите конкуренции.*** В этом случае служба выдает администрации предупреждение и возбуждает антимонопольное дело при его неисполнении.

Служба продолжит контроль за устранением незаконно размещенных рекламных конструкций.

* Часть 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

** Части 10, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

*** Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»

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