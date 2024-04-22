Russia360 22 апреля 2024, 08:55 АО «Рост» нарушило требования законодательства при распространении рекламы﻿

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АО «Рост» нарушило требования законодательства при распространении рекламы﻿

Московское областное УФАС России признало АО «Рост» нарушившим Закон о рекламе

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Ранее в Управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка с признаками нарушения Закона о рекламе.

Согласно обращению на абонентский номер заявителя поступил рекламный звонок без предварительного согласия адресата*.

В ходе рассмотрения Обращения установлены признаки нарушения части 2 статьи 18 Закона о рекламе**.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело в отношении ООО «Рост».

Управление признало Общество нарушившим часть 1 и часть 2 статьи 18 Закона о рекламе.

Управление выдало ООО «Рост» предписание об устранении допущенного нарушения.

Нарушитель будет привлечен к ответственности.

Справочно:

* Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

** В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки).

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