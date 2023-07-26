Путешествия 26 июля 2023, 13:45 «Звезда»: чтобы не платить за отпуск дважды, стоит внимательнее читать договор с турфирмой

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В разгаре пора отпусков, и многие россияне попадаются на уловки мошенников. В погоне за дешевыми путевками они в итоге платят дважды. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

Так, ни в коем случае нельзя переводить деньги на карту агента. Любая оплата должна быть только после подписанного договора и выставленного счета от юридического лица. Если сотрудник турфирмы предлагает очень дешевый вариант через него лично, то за этим может скрываться обман.

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Еще один важный момент — это сам договор. Стоит изучить все пункты и исключения. Не стоит также доверять фотографиям отелей или круизных лайнеров, которые показывают в турфирме. Лучше самостоятельно поискать снимки и отзывы в интернете.

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