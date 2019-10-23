«Золотую коллекцию» экскурсионных туров запустила ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания разработала новые маршруты по городам Подмосковья и соседних областей, включив в них самые интересные туристические места. В «Золотую коллекцию» вошли туры в Коломну, Тулу, Истру, Дмитров, Сергиев Посад и Калугу.

Путешественники могли и раньше побывать в этих городах, присоединившись к экскурсиям компании, но «Золотая коллекция» объединяет только лучшие туристические предложения каждого из городов — это самые интересные маршруты, лучшие кафе и рестораны, увлекательные интерактивные программы. Все поездки проходят в выходные, поэтому их легко вписать в свой график. Программы составлены так, чтобы было интересно всем членам семьи.

Источник фото: ЦППК

При составлении экскурсий были учтены и климатические факторы: в поездках никто не замерзнет и не промокнет, все активности на свежем воздухе и в помещениях сбалансированы.

Например, в Туле туристы примут участие в обзорной экскурсии по городу, увидят самые причудливые памятники: Левше, тульскому прянику и многие другие. Затем они прогуляются по Тульскому кремлю, который в следующем году отметит свое 500-летие, после чего группа отправится в музей-усадьбу «Ясная Поляна».

В выбранный город и обратно группа доедет на экспрессах ЦППК. В пути будет возможность прослушать бесплатные аудиогиды компании из серий «Говорящие экспрессы» или «От станции в город». В конце путешествий участников будет ждать обед в одном из лучших кафе или ресторанов города.

При разработке программ учитывался опыт взаимодействия ЦППК с туристическими партнерами в поездках, которые уже проводились ранее. Всем пассажирам, у которых есть право на льготный проезд в электропоездах, предоставляются скидки.

Выбрать экскурсионное направление можно на официальном сайте ЦППК.