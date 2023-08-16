Путешествия 16 августа 2023, 15:34 Зимний отдых на Кубе оценили почти в 300 тысяч рублей АТОР: зимний тур на Кубу на двоих обойдется примерно в 279 тысяч рублей Unsplash

Читать 360tv в

Туроператоры в скором времени откроют бронирование на зимние туры на Кубу. Путевки туда на двоих в среднем обойдут в 279 тысяч рублей. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

Предположительно, зимой на курорт Варадеро будут летать четыре рейса: в понедельник, вторник, пятницу и субботу. Перевозчиком станет авиакомпания Nordwind, она будет перевозить туристов на самолете Boeing 777-300.

Реклама

Чуть реже — три раза в неделю — можно будет летать на Кайо-Коко. Речь идет о вторниках, четвергах и субботах. Для этого задействуют лайнер Boeing 777-200.

Также на Кубу будет летать и компания «Россия». Регулярное авиасообщение между странами восстановили 1 июля 2023 года. Сейчас выполняются три рейса в неделю из Москвы в Варадеро и обратно.

Авиакомпания «Россия» начнет с 24 декабря летать в Гавану. Она будет это делать дважды в неделю — в среду и воскресенье.