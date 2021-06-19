Журналист прокомментировал ситуацию с туризмом в Крыму

Журналист Сергей Веселовский рассказал, как погодные условия отразились на туризме в Крыму. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, правительство региона оперативно борется с последствиями стихии в регионе. Эксперт выразил уверенность, что в связи с этим туризм в республике не пострадает.

«Надеюсь, что снаряд дважды в одну воронку не падает, и таких катаклизмов больше не будет. А, если и будут, то уже наученные горьким опытом наши чиновники и службы справятся оперативно», — рассказал Веселовский.