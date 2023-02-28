28 февраля 2023, 23:24
Журналист Демидова рассказала, как сэкономить на туристических поездках
Журналист Демидова посоветовала самостоятельно организовывать себе экскурсии на отдыхе
Путешествия обычно требуют больших финансовых вложений. Тревел-журналист Светлана Демидова дала советы о том, как сэкономить на отдыхе. Об этом сообщила «Тульская Пресса».
Прежде чем отправляться на экскурсию, стоит пообщаться с отдыхающими и расспросить у них о более выгодных вариантах, чем предлагают отели. Передвигаться можно на общественном транспорте — подобная поездка обойдется намного дешевле, чем использование экскурсионного автобуса, написало utro.ru.
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«Изучите варианты экскурсий от местных жителей — нередко вам покажут те же места, но дешевле, интереснее и без завозов в сувенирные магазины или на дегустации сыров», — пояснила Демидова.
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