Живописная дорога. С новым туристическим маршрутом от Серпухова до Тулы выходные пройдут интереснее

Серпухов, Поленово и Тула. Эти три места объединяет дорога. А теперь и новый маршрут, который назвали «живописный». По этой дороге первой проехала съемочная группа телеканала «360» в компании с авторами идеи: руководителями комитетов по туризму регионов-участников маршрута Подмосковья и Тулы.

Серпуховский историко-художественный музей интересен тем, что находится в здании, которое дышит историей. Два этажа с выдающимися картинами. Наверху коллекция зарубежных художников. На первом этаже отечественные авторы — Шишкин, Айвазовский, Маковский. Это завораживает. Такое ощущение, что рядом можно простоять вечность.

«Этот музей — один из лучших музеев страны. С такой историей, с таким зданием, с такой коллекцией!» — подчеркнула Наталья Галкина, руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра.

Источник фото: телеканал «360»

После вдумчивой прогулки по музею отправляйтесь на площадь перед музеем печати. Там по субботам развлекают народ мальчишки из местного ТЮЗа. В образе пацанов начала 20 века, они предлагают поиграть в наперстки, шашки, викторину. А там и до самого музея, где хранится второй выпуск газеты «Коммунист» 1919 года, не далеко. Тур с самого начала показывает себя.

«В рамках „Живописного тура“ мы предлагаем места, набор мест, которые путешественник может посетить в этих городах. Мне кажется, название очень символичное. Видите, какая красивая осень! Сейчас мы поедем в Поленово, а сейчас мы в Серпухове, насколько тут красиво, какие картинки рисуют нам эти города!» — сказала Наталья Галкина, руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра.

Долго ли, коротко ли, а уже можно добраться в Тульскую область, местечко Поленово — недалеко от большого тракта — Симферопольского шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня мы с вами посещаем одну из четырех наших жемчужин Тульской области. Это усадьба Василия Поленова. Во-первых, это уникальное место, где жил и творил великий художник, во-вторых, это очень красивое с точки зрения природы место. Это именно та природа, которая вдохновляла нашего великого художника», — сказала Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма.

Василий Поленов — классик русской живописи. Человек во всех смыслах неординарный. Его дом асимметричен. Каждая сторона имеет уникальную форму. Внутри продуманы мелочи: от окошка в двери, чтобы присматривать за детьми, до специально приподнятого потолка в картинной комнате.

Источник фото: телеканал «360»

Поленов любил природу. В своих работах он часто изображал лес, поле, берег родной Оки, которая протекает в сотне метров от дома. Кстати, сам дом аутентичный, не новодел. Его не смогла уничтожить даже Великая Отечественная война. До Поленово фашисты не дошли несколько километров. Тула, вообще, регион воинской славы. Здесь и самый известный завод оружия, и сам город — сторожевая крепость столицы.

«Тульская область обладает уникальными местами. В первую очередь, четыре наших федеральных музея. Поленово — усадьба нашего великого художника. Куликово поле — первое ратное поле России. Это Ясная поляна — усадьба Льва Николаевича Толстого. И наш музей оружия в Туле. Тула для России — щит и арсенал России. Оружейная столица!» — отметила Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма.

Источник фото: телеканал «360»

Город прекрасен: дорожки, проспекты, урбанистика, отчасти, наверное, позаимствованная у Москвы. Визитная карточка — Кремль. Сюда действительно хочется ехать. Южный форпост Москвы не сильно отстает от старшей сестры, и туроператоры это подтверждают. Новый туристический маршрут, может, позволит еще увеличить поток путешественников в оба региона.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы сталкиваемся с такими вещами, что зачастую люди, которые живут в непосредственной близости от каких-либо достопримечательностей, начинают открывать их для себя. И потом очень удивляются, почему раньше об этом не знали? И тут информационная поддержка со стороны инфопорталов и СМИ просто поднимет спрос», — сказал Александр Гагарин, директор по развитию турфирмы «Вокруг света».

Источник фото: телеканал «360»

Узнать подробнее про живописный тур можно будет с помощью специальных буклетов, которые будут распространять бесплатно. Но, конечно, самая подробная информация уже доступна на сайте welcome.mosreg.ru.