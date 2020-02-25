25 февраля 2020, 11:10
Жителям США посоветовали отказаться от путешествий в Южную Корею
Специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) рекомендуют гражданам страны временно оставить поездки в Южую Корею. Такое предложение связано с распространением коронавируса. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Работники центра посоветовали путешественникам «избегать всяких не являющихся критически важными поездок в Южную Корею».
Ранее в Тяньцзиньском университете Китая стали тестировать пероральную вакцину от нового типа коронавируса. Врачи пока не заметили побочные эффекты.