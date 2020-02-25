Жителям США посоветовали отказаться от путешествий в Южную Корею

Работники центра посоветовали путешественникам «избегать всяких не являющихся критически важными поездок в Южную Корею».

Ранее в Тяньцзиньском университете Китая стали тестировать пероральную вакцину от нового типа коронавируса. Врачи пока не заметили побочные эффекты.