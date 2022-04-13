13 апреля 2022, 11:41
Жителям Приволжья рассказали, куда можно улететь отдохнуть
Многие страны для россиян сейчас закрыты, однако варианты для отпуска все же есть. «ФедералПресс» рассказал, куда сейчас могут улететь жители приволжских городов.
Например, из Нижнего Новгорода можно улететь в Анталью и Даламан. А с первых чисел мая из аэропорта Чкалов можно будет отправиться в Баку (Азербайджан), Душанбе (Таджикистан) и Ереван (Армения). Кроме того, со 2 мая открываются рейсы на Кипр.
Из Перми также можно улететь в Турцию — в Стамбул. Есть рейсы в Таджикистан и Узбекистан.
Из Самары с начала мая можно будет отправиться в Дубай. Открыты рейсы в Анталью, Душанбе, Баку, Бишкек, Даламан, Ереван, Ларнаку (Кипр), Наманган, Ургенч (Узбекистан), Худжанд (Таджикистан), Хургаду и Шарм-эш-Шейх.