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    18 августа 2021, 18:54

    Жителям и гостям Крыма пообещали теплый сентябрь в этом году

    Полина Гребенщикова

    Бархатный сезон в Крыму состоится, сильных осадков в сентябре не ожидается. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал начальник отдела прогнозирования территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник.

    Жителям и гостям Крыма пообещали теплый сентябрь в этом году

    Летом Крым заливали дожди, многие города пострадали от наводнений. Однако осенью ситуация должна нормализоваться. По прогнозам специалистов, погода будет близкой к средним показателям последних десятилетий.

    «Ехать отдыхать на Черное море в сентябре можно. Единственное — следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями и соблюдать рекомендации, которые выпускают люди, которые переживают за тех, кто у нас отдыхает, и заинтересованы в том, чтобы люди отдохнули качественно, но в первую очередь безопасно для самих себя», — сказал Колесник.