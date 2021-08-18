Жителям и гостям Крыма пообещали теплый сентябрь в этом году

Бархатный сезон в Крыму состоится, сильных осадков в сентябре не ожидается. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказал начальник отдела прогнозирования территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник.

Летом Крым заливали дожди, многие города пострадали от наводнений. Однако осенью ситуация должна нормализоваться. По прогнозам специалистов, погода будет близкой к средним показателям последних десятилетий.

«Ехать отдыхать на Черное море в сентябре можно. Единственное — следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями и соблюдать рекомендации, которые выпускают люди, которые переживают за тех, кто у нас отдыхает, и заинтересованы в том, чтобы люди отдохнули качественно, но в первую очередь безопасно для самих себя», — сказал Колесник.