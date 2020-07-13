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    13 июля 2020, 16:56

    Жители стран Европы признались, туристов из каких стран они не желают видеть

    Полина Петрова

    Жители стран Европы в рамках опроса, проведенного компанией YouGov, признались, туристов из каких стран они не желают видеть нынешним летом, сообщил сайт TheLocal.it.
    Жители стран Европы признались, туристов из каких стран они не желают видеть

    Примерно 61% респондентов из Италии заявили, что не хотят, чтобы к ним приезжали американские гости. Второе место в антирейтинге занял Китай. Так, туристам из этой страны не рады 57% опрошенных. На третьей позиции Соединенное королевство, у него 44%.

    Примерно так же ответили респонденты, живущие во Франции, Испании, ФРГ, Дании, Норвегии и Финляндии. В каждой стране своим мнением поделились по 1000 человек, информирует «Царьград».

    В целом в Европе американцев не хотят видеть 61-79% участников опроса. Китайцев не желают принимать — 57-77%. Уточняется, что лишь 17% граждан США объявили о планах отдохнуть в Италии. 20% интересуют Швеция и Великобритания.