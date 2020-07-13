Жители стран Европы признались, туристов из каких стран они не желают видеть

Примерно 61% респондентов из Италии заявили, что не хотят, чтобы к ним приезжали американские гости. Второе место в антирейтинге занял Китай. Так, туристам из этой страны не рады 57% опрошенных. На третьей позиции Соединенное королевство, у него 44%.

Примерно так же ответили респонденты, живущие во Франции, Испании, ФРГ, Дании, Норвегии и Финляндии. В каждой стране своим мнением поделились по 1000 человек, информирует «Царьград».

В целом в Европе американцев не хотят видеть 61-79% участников опроса. Китайцев не желают принимать — 57-77%. Уточняется, что лишь 17% граждан США объявили о планах отдохнуть в Италии. 20% интересуют Швеция и Великобритания.