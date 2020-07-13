Жители России забронировали почти 90% отелей в Крыму

По словам чиновника, полуостров способен вместить любое количество отдыхающих.

«У нас многое поменялось с тех пор, как Крым стал частью РФ. В Крыму теперь есть все для всестороннего развития туризма. Здесь можно найти 5-звездочные отели или санатории, бюджетные отели и гостевые дома. Можно отдохнуть с палатками. Например, на мысе Тарханкут — здесь очень красивая природа, скалы, обрывы — это место пользуется популярностью у любителей отдыха с палатками», — заявил Донченко.

Он также отметил, что, благодаря реализации некоторых проектов, в Крыму можно снять комфортный номер за небольшую сумму. Например, в селе Оленевка в том году можно было снять домик за 350 рублей в сутки.