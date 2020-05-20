Жители России решили массово выехать в Крым

По информации сайта «Утро.ру», Пеньковская уточнила, что в Крым приезжают не только россияне, но и украинцы.

«По сравнению с 12 мая количество лиц, которые приезжают железнодорожным транспортом, возросло в два раза. Значительно увеличивается количество лиц, которые пересекают государственную границу в автомобильных пунктах пропуска: если до 12 мая приезжало 8-16 человек, то начиная с 14 мая — 27-38 человек. За последние сутки прибыло 15 человек», — отметила глава межрегионального управления Роспотребнадзора.