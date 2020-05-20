20 мая 2020, 14:18
Жители России решили массово выехать в Крым
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская подчеркнула, что количество туристов на полуострове увеличилось вдвое за последнюю неделю. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта «Утро.ру», Пеньковская уточнила, что в Крым приезжают не только россияне, но и украинцы.
«По сравнению с 12 мая количество лиц, которые приезжают железнодорожным транспортом, возросло в два раза. Значительно увеличивается количество лиц, которые пересекают государственную границу в автомобильных пунктах пропуска: если до 12 мая приезжало 8-16 человек, то начиная с 14 мая — 27-38 человек. За последние сутки прибыло 15 человек», — отметила глава межрегионального управления Роспотребнадзора.