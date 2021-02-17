Жители России рассказали о самых раздражающих попутчиках

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру провели опрос и выяснили, каких попутчиков российские туристы считают самыми раздражающими, написал сайт RT со ссылкой на результаты исследования.

Наиболее неприятными оказались те, от кого плохо пахнет, на них указали 27% респондентов. Второе место заняли пьяные попутчики, против них высказался 21% опрошенных. Также в тройку вошли туристы, которые в дороге смотрят видео или слушают музыку без наушников. О них с ужасом вспомнили 16% участников опроса.

«Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%)», — рассказали специалисты.

Около 16% путешественников признались, что им вечно не везет с попутчиками. Время от времени встречают неприятных товарищей в поездах и самолетах 36% россиян. 12% опрошенных заявили, что никогда не встречались с пассажирами, которые бы их чем-то разозлили.