    13 апреля 2020, 14:02

    Жители Пермского края застряли в Таиланде из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Семьи из Пермского края не могут вернуться домой из Таиланда. Жители региона застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Мы вышли на администрацию губернатора [Пермского края] Дмитрия Махонина и попросили о помощи, чтобы добраться хотя бы до Уфы, поскольку прямых рейсов в Пермь в ближайшее время не предвидится. Я знаю, что на Бали застряли люди, часть на Пхукете, еще часть — на Самуи. Большинство, в том числе и я, с детьми 1,5-2 лет. Люди готовы выехать в аэропорт, но нужна хоть какая-то определенность», — пояснила туристка Елена Смолякова,

    По ее словам, компания «Уральские авиалинии» организует специальный рейс 16 апреля. Смолякова уточнила, что путешественники собирают информацию о необходимости финансовой помощи.

    Представители администрации главы края отметили, что нуждающиеся получат деньги из фонда борьбы с коронавирусом.

    Пресс-служба врио главы региона подтвердила, что разрабатывается план по возвращению пострадавших домой.