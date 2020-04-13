Жители Пермского края застряли в Таиланде из-за коронавируса

«Мы вышли на администрацию губернатора [Пермского края] Дмитрия Махонина и попросили о помощи, чтобы добраться хотя бы до Уфы, поскольку прямых рейсов в Пермь в ближайшее время не предвидится. Я знаю, что на Бали застряли люди, часть на Пхукете, еще часть — на Самуи. Большинство, в том числе и я, с детьми 1,5-2 лет. Люди готовы выехать в аэропорт, но нужна хоть какая-то определенность», — пояснила туристка Елена Смолякова,

По ее словам, компания «Уральские авиалинии» организует специальный рейс 16 апреля. Смолякова уточнила, что путешественники собирают информацию о необходимости финансовой помощи.

Представители администрации главы края отметили, что нуждающиеся получат деньги из фонда борьбы с коронавирусом.

Пресс-служба врио главы региона подтвердила, что разрабатывается план по возвращению пострадавших домой.