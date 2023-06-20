Путешествия 20 июня 2023, 01:45 Жители Крыма захотели скрыть от туристов последний райский уголок на полуострове mk.ru: последний райский уголок в Крыму местные жители скрывают от туристов Pxhere

Читать 360tv в

Все меньше мест, о которых не знают туристы, остается в Крыму. Те уголки, куда еще не добралась цивилизация с ее разрушающими последствиями для окружающей природы, жители полуострова стараются не афишировать. Об этом сообщил «Московский комсомолец. Крым».

Одним из таких мест является небольшой пляж с красивым видом. Местные жители боятся, что он может повторить судьбу Крымских Мальдив.

Реклама

Еще недавно это место было почти не обитаемо туристами, но теперь в разгар сезона его заполоняют путешественники.

Авторы статьи по этой же причине не стали раскрывать точные координаты пляжа. Вместо этого читателям показали 14 фотографий красивого уголка Крыма.

Консультант по путешествиям и тревел-блогер Евгения Друкер ранее отметила, что если туристы планируют провести отпуск в Сочи, то им обязательно стоит также посетить Адлер. Особого внимания, по ее словам, заслуживают олимпийские объекты, которые возвели к проведению спортивного мероприятия в 2014 году. Помимо этого впечатления можно получить и при посещении дендрария, парков и санаториев.