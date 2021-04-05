Жители Испании выступили за закрытие границ для иностранных туристов
Жители Испании выступили за закрытие границ для иностранных туристов по причине распространения коронавируса, сообщили местные СМИ со ссылкой на опрос от центра Sigma Dos.
«Примерно 60% опрошенных призвали не открывать границы во время действия запрета на передвижение в стране», — процитировал результаты исследования «ФедералПресс».
Примерно 31% респондентов желают, чтобы въезд для граждан других государств был открыт, но лишь при серьезных ограничительных мерах. 63% участников эксперимента не верят, что вакцинация сможет помочь победить пандемию к началу лета. Такое мнение принадлежит испанцам в возрасте от 30 до 64 лет.
Почти 30% верят, что прививки помогут исправить сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Так считают местные жители в возрасте от 18 до 29 лет.
Ранее хозяин ресторана и гостиницы в Грузии Бенедикт Кашакашвили заявил, что туристы из России отменяют визиты после инцидента с журналистом Владимиром Познером. Как считает предприниматель, произошедшее плохо повлияет не только на имидж страны, но и на сферы туризма, а также экономики.