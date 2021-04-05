Жители Испании выступили за закрытие границ для иностранных туристов по причине распространения коронавируса, сообщили местные СМИ со ссылкой на опрос от центра Sigma Dos.

«Примерно 60% опрошенных призвали не открывать границы во время действия запрета на передвижение в стране», — процитировал результаты исследования «ФедералПресс».

Примерно 31% респондентов желают, чтобы въезд для граждан других государств был открыт, но лишь при серьезных ограничительных мерах. 63% участников эксперимента не верят, что вакцинация сможет помочь победить пандемию к началу лета. Такое мнение принадлежит испанцам в возрасте от 30 до 64 лет.

Почти 30% верят, что прививки помогут исправить сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Так считают местные жители в возрасте от 18 до 29 лет.

Ранее хозяин ресторана и гостиницы в Грузии Бенедикт Кашакашвили заявил, что туристы из России отменяют визиты после инцидента с журналистом Владимиром Познером. Как считает предприниматель, произошедшее плохо повлияет не только на имидж страны, но и на сферы туризма, а также экономики.