Жители Европы назвали идеальную для отдыха страну

Уточняется, что в эксперименте поучаствовали порядка шести тысяч человек. Они пояснили, что в этой стране есть хорошие пляжи, большие города, а также богатое культурное наследие и отличная кухня, пишет газета «Известия».

«Я выбираю Испанию с блаженным субтропическим солнцем на Канарских островах. И она находится всего в четырех часах езды от Великобритании», — признался один из респондентов.

Второй место с отставанием на 55 голосов заняла Италия. Она нравится туристам удобным расположением, разнообразием культурного ландшафта, историей и вкусной едой. Помимо прочего, в список любимых стран европейцев вошли Германия и Турция.